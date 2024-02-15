Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat PPK toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı. İlk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı tarihi merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni yılın ilk toplantısında, Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltmişti. Tüm gözler yeni toplantı tarihinde. İşte, 2024 Şubat PPK toplantı tarihi...