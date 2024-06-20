Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.



TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.



12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.