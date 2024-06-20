Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin haziran ayında vereceği politika faizi kararını yakından takip ediyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım araçlarına doğrudan etki eden TCMB faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yayımlanmasıyla birlikte faiz beklentileri belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?