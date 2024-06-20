Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin haziran ayında vereceği politika faizi kararını yakından takip ediyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım araçlarına doğrudan etki eden TCMB faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yayımlanmasıyla birlikte faiz beklentileri belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı haziran ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 3

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

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