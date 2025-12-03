Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB aralık ayı faiz kararı için geri sayım
03.12.2025 11:14
Son Güncelleme: 04.12.2025 10:23
Deniz Ogan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Türkiye ekonomisinin ve finans piyasalarının en kritik gündem maddesi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için takvim netleşti. Enflasyonla mücadele sürecinde atılacak adımların sinyalini verecek olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, piyasaların yönünü belirleyecek. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca yatırımcının, mevduat sahibinin ve kredi kullanan vatandaşın gözü, 2025 yılının son toplantısında alınacak karara çevrildi. Aralık ayında açıklanacak Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte yatırımcılar dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına yön verecek. İşte TCMB aralık ayı faiz kararı toplantı tarihi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan aralık ayı PPK faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
EN SON EKİM AYINDA AÇIKLANMIŞTI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faizini kasım ayında pas geçmişti. Son olarak ekim ayında açıklanan TCMB faiz kararında Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürmüştü.