Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB aralık ayı faiz kararı için geri sayım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Türkiye ekonomisinin ve finans piyasalarının en kritik gündem maddesi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için takvim netleşti. Enflasyonla mücadele sürecinde atılacak adımların sinyalini verecek olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, piyasaların yönünü belirleyecek. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?