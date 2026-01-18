Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 TCMB ocak ayı faiz kararı
18.01.2026 16:11
Gökhan Çelik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına etki eden Merkez Bankası faiz kararının, ocak ayında ne yönde olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ekonomistlerin kritik faiz kararı öncesinde beklentileri belli oldu. Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcıların heyecanlı bekleyişi sürüyor. TCMB tarafından yapılan ocak ayı anketine göre, ekonomistlerin katılımıyla faiz beklentisi tahminleri belli oldu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ocak 2026 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrasında faiz kararı her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi. Merkez Bankası toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolara çıktı.
Ocakta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,5, ikinci toplantı beklentisi yüzde 35,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33,80 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 26,96'ya düştü.