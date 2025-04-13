Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)
Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları Merkez Bankası, faiz kararını beklemeye başlarken ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekerken nisan ayında ne yönde olacağıyla ilgili tüm gözler piyasa katılımcıları anketine çevrilmişti. Nisan ayı TCMB faiz kararının açıklanacağı gün ve saat belli oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, piyasa katılımcılarının nisan ayı beklentisi…
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı, faiz kararını heyecanla bekleyen yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan nisan ayı faiz kararıyla birlikte ekonomideki gidişat belli olacak. Banka geçtiğimiz ay faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermişti. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?