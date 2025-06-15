Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı faiz beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Haziran 2025 faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Enflasyonla mücadelede kritik bir döneme girilirken, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararını yakından takip ediyor. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayında faiz artışı ya da indirimi bekleniyor mu? İşte ayrıntılar...
Yeni faiz kararının, yılın ikinci yarısındaki ekonomik görünüm üzerinde belirleyici etkileri olması bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı belli oldu. Peki, 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin haziran ayı faiz beklentisi ne yönde?