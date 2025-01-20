Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasalarda da dalgalanmalar sürüyor. Ekonomistlerin katılım sağladığı ocak ayı PPK beklenti anketi açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde? - 1

2025 yılının ilk faiz kararı için gözler TCMB Para Politikası Kurulu'nun alacağı karara çevrildi. Ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Yatırımcılar ise faiz kararı öncesinde güvenli limanlara geçiş yapmaya başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ocak ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde? - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde? - 4

TCMB PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB PPK şubatta toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart’ta yapılacak.

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.
Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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