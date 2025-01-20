2025 yılının ilk faiz kararı için gözler TCMB Para Politikası Kurulu'nun alacağı karara çevrildi. Ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Yatırımcılar ise faiz kararı öncesinde güvenli limanlara geçiş yapmaya başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı faiz beklentisi ne yönde?