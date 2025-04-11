Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasada yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen TCMB PPK faiz kararının, nisan ayında ne yönde olacağıyla ilgili tüm gözler piyasa katılımcıları anketine çevrildi. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde - 1

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı, faiz kararını heyecanla bekleyen yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan nisan ayı faiz kararıyla birlikte ekonomideki gidişat belli olacak. Banka geçtiğimiz ay faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermişti. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde - 3

GÖZLER PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde Lagarde'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde - 4

MART FAİZ AYI KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

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