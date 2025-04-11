Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasada yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen TCMB PPK faiz kararının, nisan ayında ne yönde olacağıyla ilgili tüm gözler piyasa katılımcıları anketine çevrildi. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı, faiz kararını heyecanla bekleyen yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan nisan ayı faiz kararıyla birlikte ekonomideki gidişat belli olacak. Banka geçtiğimiz ay faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermişti. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?