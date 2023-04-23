Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısı tarihi

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte nisan ayı PPK toplantısı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısı tarihi - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 27 Nisan Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında  toplanacak. Aynı gün faiz kararı açıklanacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısı tarihi - 2

MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Mart ayı olağan toplantısını 23 Mart 2023 tarihinde yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,5'te bıraktı.

Merkez, Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisiyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısı tarihi - 3

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLANDI

2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısı tarihi - 4

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

DAHA FAZLA GÖSTER