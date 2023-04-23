Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı PPK toplantısı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 27 Nisan Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Aynı gün faiz kararı açıklanacak.
Mart ayı olağan toplantısını 23 Mart 2023 tarihinde yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,5'te bıraktı.
Merkez, Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisiyle şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.
2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.