Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB eylül ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı toplantısı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merakla beklenen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. Öte yandan beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayı için faiz beklentilerini açıkladı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB eylül ayı faiz kararı) - 1

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayı için faiz beklentilerini açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB eylül ayı faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı eylül ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB eylül ayı faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,2760'dan 37,1599'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,0348'den 42,4274'e çıktı

Bir önceki anket döneminde 25,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,2 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB eylül ayı faiz kararı) - 4

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'den 3,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'den 3,4'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.

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