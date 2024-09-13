Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB eylül ayı faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı toplantısı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Merakla beklenen TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. Öte yandan beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayı için faiz beklentilerini açıkladı. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayı için faiz beklentilerini açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?