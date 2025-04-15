Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı)
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Dolar, euro, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde yatırımlarını güvenli limanda bekletiyor. Ekonomistler tarafından Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı beklentisi belli oldu. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesinde gergin bekleyiş başladı. Türkiye ekonomisindeki gidişata yönelik yön sinyali verecek olan açıklama öncesinde, gözler TCMB'nin nisan ayı takvimine çevrildi. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?