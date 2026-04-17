Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi belli oldu
17.04.2026 11:32
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, nisan ayı faiz kararını açıklamak üzere toplanacak. Tüm piyasaların kilitlendiği karar öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentileri ve nisan ayı piyasa katılımcıları anketi belli oldu.
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarıyla ilgilenen birçok kişi, Merkez Bankası'nın nisan ayı için alacağı faiz kararını açıklamasını bekliyor.
NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'da açıklanacak.
TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56'ya yükseldi.