Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi belli oldu (2024 TCMB ağustos ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. Öte yandan beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayı için beklentilerini açıkladı. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi belli oldu (2024 TCMB ağustos ayı faiz kararı) - 1

Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi belli oldu (2024 TCMB ağustos ayı faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ağutos ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararı 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi belli oldu (2024 TCMB ağustos ayı faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 20 Ağustos Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi belli oldu (2024 TCMB ağustos ayı faiz kararı) - 4

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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