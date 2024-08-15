Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi belli oldu (2024 TCMB ağustos ayı faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. Öte yandan beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayı için beklentilerini açıkladı. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?