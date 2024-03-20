Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve bankaların mevduat faizlerine yatırım yapan yatırımcılar, gözlerini mart ayı Merkez Bankası faiz kararına çevirdi. TCMB Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan mart ayı faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Şubat ayında faizi beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tutan TCMB'nin alacağı yeni faiz kararı öncesinde temkinli bekleyiş sürüyor. Peki, mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?