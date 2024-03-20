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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve bankaların mevduat faizlerine yatırım yapan yatırımcılar, gözlerini mart ayı Merkez Bankası faiz kararına çevirdi. TCMB Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan mart ayı faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 1

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Şubat ayında faizi beklentilere paralel yüzde 45'te sabit tutan TCMB'nin alacağı yeni faiz kararı öncesinde temkinli bekleyiş sürüyor. Peki, mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 4

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 5

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

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