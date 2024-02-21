Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı)

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.



TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.



Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi.



Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,6 milyar dolara çıktı.



Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 32,9 milyar dolara geriledi.