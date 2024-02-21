Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın şubat ayı için alacağı politika faizi kararını merak ediyor. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları, Merkez Bankası'nın şubat ayında alacağı yeni Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisini araştırıyor. Peki, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı) - 1

Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz ay 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Peki, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı) - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 32,9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı) - 4

YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti. Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını açıkladı.

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