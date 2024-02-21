Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB şubat ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın şubat ayı için alacağı politika faizi kararını merak ediyor. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsa yatırımcıları, Merkez Bankası'nın şubat ayında alacağı yeni Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisini araştırıyor. Peki, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz ay 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Peki, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?