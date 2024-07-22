Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB temmuz ayı faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar, temmuz ayında TCMB'nin vereceği faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararıyla birlikte mevduat faiz oranları da güncellenecek. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen TCMB faiz kararı öncesinde, yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?