Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB temmuz ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar, temmuz ayında TCMB'nin vereceği faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararıyla birlikte mevduat faiz oranları da güncellenecek. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB temmuz ayı faiz kararı) - 1

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen TCMB faiz kararı öncesinde, yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB temmuz ayı faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı temmuz ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB temmuz ayı faiz kararı) - 3

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,95 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'den 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 TCMB temmuz ayı faiz kararı) - 4

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

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