Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına direkt etki eden TCMB faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı ve faiz kararı beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlara çekilmeye başladı. Merkez Bankası son olarak nisan ayında açıkladığı faiz kararında artışa gitmiş ve faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkartmıştı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 2

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı) - 4

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmıştı. Böylece TCMB, 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar verdi. Beklentiler politika faizinin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.

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