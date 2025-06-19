Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarına direkt etki eden TCMB faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı ve faiz kararı beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlara çekilmeye başladı. Merkez Bankası son olarak nisan ayında açıkladığı faiz kararında artışa gitmiş ve faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkartmıştı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?