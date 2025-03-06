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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB mart ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Bu yıl 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek olan TCMB, yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45,00'a çekmişti. Gözler şimdi yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB mart ayı faiz kararı) - 1

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin faiz beklentisini merak ediyor. Merkez Bankası tarafından verilecek olan faiz kararına göre yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB mart ayı faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre, yılın ikinci PPK faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB mart ayı faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB mart ayı faiz kararı) - 4

MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

6 Mart'ta açıklanacak olan yılın ikinci faiz toplantısının ardından, üçüncü toplantı 17 Nisan’da yapılacak. Mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.

Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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