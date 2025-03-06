Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB mart ayı faiz kararı)

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını etkileyen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar ekonomistlerin faiz beklentisini merak ediyor. Merkez Bankası tarafından verilecek olan faiz kararına göre yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?