Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde? ( 2025 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip eden PPK faiz kararına göre yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anket sonrasında ise aralık ayı faiz kararı beklentisi belli oldu. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?