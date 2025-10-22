Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ekim ayı TCMB faiz kararı toplantısı için beklenti belli oldu. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anket sonrasında Merkez Bankası'nın faiz beklentisi açıklandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e çekmişti. Peki, ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tüm yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Faizi eylül ayında 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5 seviyesine çeken TCMB'nin ekim ayında alacağı karar merak ediliyor. Ekonomistler tarafından gerçekleştirilen anket sonrasında ekim ayı faiz beklentisi belli oldu. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'da duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

