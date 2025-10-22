Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tüm yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Faizi eylül ayında 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5 seviyesine çeken TCMB'nin ekim ayında alacağı karar merak ediliyor. Ekonomistler tarafından gerçekleştirilen anket sonrasında ekim ayı faiz beklentisi belli oldu. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?