Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi belli oldu (2025 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ekim ayı TCMB faiz kararı toplantısı için beklenti belli oldu. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anket sonrasında Merkez Bankası'nın faiz beklentisi açıklandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e çekmişti. Peki, ekim Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?
