Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB ekim ayı faiz kararı)

Ekim ayı TCMB faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde, dolar, altın ve borsa yatırımcıları temkinli bekleyişe başladı. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?