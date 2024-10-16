Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB ekim ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için kritik bekleyiş sürüyor. Yatırımcıların odak noktasında olan ekim ayı faiz kararı öncesinde, altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, ekonomistlerin faiz beklentisinin ne yönde olduğunu merak ediyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB ekim ayı faiz kararı) - 1

Ekim ayı TCMB faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde, dolar, altın ve borsa yatırımcıları temkinli bekleyişe başladı. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB ekim ayı faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ekim ayı faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB ekim ayı faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB ekim ayı faiz kararı) - 4

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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