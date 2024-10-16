Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 TCMB ekim ayı faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için kritik bekleyiş sürüyor. Yatırımcıların odak noktasında olan ekim ayı faiz kararı öncesinde, altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, ekonomistlerin faiz beklentisinin ne yönde olduğunu merak ediyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?
Ekim ayı TCMB faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesinde, dolar, altın ve borsa yatırımcıları temkinli bekleyişe başladı. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?