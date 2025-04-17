Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelir mi? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etkileyen TCMB PKK faiz kararı öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlara çekilmiş durumda. Türkiye ekonomisinin gidişatına yönelik sinyal verecek olan PPK faiz kararıyla birlikte yatırımcılar da yatırımlarına yön verecek. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelir mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelir mi? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 1

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay açıklanan faiz kararlarıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarına yön vermeye devam ederken, bu ay faiz indirimi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası mart ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelir mi? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Faiz kararının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulunacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelir mi? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 3

EKONOMİSTLERE GÖRE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelir mi? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 4

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

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