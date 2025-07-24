Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında faiz indirimiyle ilgili beklenti netleşti. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı - 1

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için yatırımcıların heyecanlı bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımı yapan binlerce kişi, Merkez Bankası'nın temmuz ayı politika faizi kararını açıklamasını bekliyor. TCMB son olarak haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu.

Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 43,29, ikinci toplantı beklentisi yüzde 40,90 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 38,60 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36,16 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,25'e indi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı - 4

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

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