Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı? 2025 TCMB temmuz ayı faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında faiz indirimiyle ilgili beklenti netleşti. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için yatırımcıların heyecanlı bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımı yapan binlerce kişi, Merkez Bankası'nın temmuz ayı politika faizi kararını açıklamasını bekliyor. TCMB son olarak haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?