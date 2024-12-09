Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen aralık ayı faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de merak konusu oldu. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararını açıklayacak - 1

Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını yavaş yavaş güvenli limanlara çekmeye başladı. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararını açıklayacak - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kasım ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararını açıklayacak - 3

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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