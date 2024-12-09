Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen aralık ayı faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de merak konusu oldu. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını yavaş yavaş güvenli limanlara çekmeye başladı. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?