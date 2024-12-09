Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararını açıklayacak

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kasım ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.