Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)

2025 ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ocak ayı faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de merak konusu oldu. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?