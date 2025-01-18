Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini indirerek 250 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın, 2025 ocak ayı faiz kararı bekleniyor. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
2025 ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ocak ayı faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de merak konusu oldu. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?