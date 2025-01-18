Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB), yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini indirerek 250 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın, 2025 ocak ayı faiz kararı bekleniyor. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 1

2025 ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ocak ayı faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de merak konusu oldu. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ocak ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 3

PPK 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB PPK şubatta toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart’ta yapılacak.

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.
Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın ilk faiz kararı açıklanacak (2025 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı) - 4

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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