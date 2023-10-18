Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu ay alacağı politika faizi kararını merak ediyor. TCMB eylül ayında politika faizini 5 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltmişti. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve ekonomiyi yakından takip eden binlerce yatırımcı, Merkez Bankası'nın ekim ayında alacağı faiz kararını merak etmeye başladı. Yatırımcılar, ekonomistlerin faiz kararı beklentisini araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?