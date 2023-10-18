Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu ay alacağı politika faizi kararını merak ediyor. TCMB eylül ayında politika faizini 5 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltmişti. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 1

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve ekonomiyi yakından takip eden binlerce yatırımcı, Merkez Bankası'nın ekim ayında alacağı faiz kararını merak etmeye başladı. Yatırımcılar, ekonomistlerin faiz kararı beklentisini araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 3

GÖZLER TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNDE

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü konut satışları, bütçe dengesi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, salı günü kısa vadeli dış borç istatistikler, konut fiyat endeksi, çarşamba günü uluslararası yatırım pozisyonu perşembe günü uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü yurt dışı ÜFE, tarımsal girdi fiyat endeksi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı) - 4

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

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