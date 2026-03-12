Merkez Bankası faiz ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
12.03.2026 08:59
Aydın Kayar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin mart ayı faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
2026 mart ayı TCMB faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Son olarak ocak ayında gerçekleşen faiz kararı toplantısının ardından politika faizinde 100 baz puan indirime gidilmiş ve faiz yüzde 37 seviyesine çekilmişti. Şimdi gözler mart ayında atılacak faiz adımına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 12 Mart 2026 Perşembe günü yapılacak.
Toplantı sonrasında faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.