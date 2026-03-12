Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilen TCMB faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin mart ayı faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?