Merkez Bankası Mayıs faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB 2025 faiz kararı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı son olarak 17 Nisan'da yapılmış ve piyasaların beklediği faiz kararı duyurulmuştu. Açıklanan son MB faiz kararı ile haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti. Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, olacak mı? İşte, faiz kararı için beklene tarih...

Merkez Bankası Mayıs faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB 2025 faiz kararı takvimi - 1

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantıları ardından beklene faiz kararı açıklamasını yapıyor. Mart ayında düşürme kararı verdiği bir haftalık repo ihale faiz oranını nisan ayıda artırma kararı almıştı. TCMB PPK toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

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Merkez Bankası Mayıs faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB 2025 faiz kararı takvimi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki PPK toplantısı 19 Haziran'da düzenlenecek. Faiz kararı ise aynı günde saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası Mayıs faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB 2025 faiz kararı takvimi - 3

FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

17 Nisan'da düzenlenen toplantıdan çıkan karara göre Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 350 baz puan artırmıştı. Buna göre haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.

Para Politikası Kurulu (Kurul) mart ayı açıklamasına göre ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermişti.

Merkez Bankası Mayıs faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB 2025 faiz kararı takvimi - 4

Toplantı Takvimi 2025:

19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık
22 Ocak 2026
12 Mart 2026

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