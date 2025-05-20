Merkez Bankası Mayıs faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB 2025 faiz kararı takvimi

FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

17 Nisan'da düzenlenen toplantıdan çıkan karara göre Merkez Bankası, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 350 baz puan artırmıştı. Buna göre haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.



Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.



Para Politikası Kurulu (Kurul) mart ayı açıklamasına göre ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermişti.