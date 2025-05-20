Merkez Bankası Mayıs faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB 2025 faiz kararı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı son olarak 17 Nisan'da yapılmış ve piyasaların beklediği faiz kararı duyurulmuştu. Açıklanan son MB faiz kararı ile haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti. Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman, olacak mı? İşte, faiz kararı için beklene tarih...
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantıları ardından beklene faiz kararı açıklamasını yapıyor. Mart ayında düşürme kararı verdiği bir haftalık repo ihale faiz oranını nisan ayıda artırma kararı almıştı. TCMB PPK toplantı takvimine göre bir sonraki faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?