Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısı var mı? TCMB bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararına göre gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 46'dan yüzde 49 çıkarmıştı. Birçok kalemi etkileyen MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs Merkez Bankası PPK toplantısı var mı?
Merkez Bankası faiz kararı açıklaması dikkatle takip ediliyor. Banka son olarak 17 Nisan'da toplanmış ve faiz kararını artırma kararı vermişti. Oysa mart ayı kararına göre gecelik vadede borçlanma faiz oranı yüzde 41’de sabit kalmıştı. Piyasalar bir sonraki faiz kararı açıklamasına dikkat kesildi. İşte, MB PPK toplantı tarihi...