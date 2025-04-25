Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısı var mı? TCMB bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması dikkatle takip ediliyor. Banka son olarak 17 Nisan'da toplanmış ve faiz kararını artırma kararı vermişti. Oysa mart ayı kararına göre gecelik vadede borçlanma faiz oranı yüzde 41’de sabit kalmıştı. Piyasalar bir sonraki faiz kararı açıklamasına dikkat kesildi. İşte, MB PPK toplantı tarihi...