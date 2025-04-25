Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısı var mı? TCMB bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararına göre gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 46'dan yüzde 49 çıkarmıştı. Birçok kalemi etkileyen MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs Merkez Bankası PPK toplantısı var mı?

Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısı var mı? TCMB bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

Merkez Bankası faiz kararı açıklaması dikkatle takip ediliyor. Banka son olarak 17 Nisan'da toplanmış ve faiz kararını artırma kararı vermişti. Oysa mart ayı kararına göre gecelik vadede borçlanma faiz oranı yüzde 41’de sabit kalmıştı. Piyasalar bir sonraki faiz kararı açıklamasına dikkat kesildi. İşte, MB PPK toplantı tarihi...

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısı var mı? TCMB bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir sonraki toplantısı 19 Haziran'da olacak ve faiz kararı da aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.

Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayına PPK toplantısı düzenlenmeyecek.

Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısı var mı? TCMB bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

NİSAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısından çıkan karara göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmişti.

Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısı var mı? TCMB bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

Mart ayı kararında ise Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermişti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

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