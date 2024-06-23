Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Toplantının ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, faiz kararının ilan edileceği toplantı tarihini araştırıyor.