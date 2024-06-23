Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Toplantının ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi - 1

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, faiz kararının ilan edileceği toplantı tarihini araştırıyor.

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Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Mayıs Perşembe günü toplanacak.


Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi - 3

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi - 4

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

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