Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etkileyen TCMB PKK faiz kararı öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlara çekilmiş durumda. Türkiye ekonomisinin gidişatına yönelik sinyal verecek olan PPK faiz kararıyla birlikte yatırımcılar da yatırımlarına yön verecek. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi ne yönde?
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay açıklanan faiz kararlarıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarına yön vermeye devam ederken, bu ay faiz indirimi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası mart ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelecek mi?