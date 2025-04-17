Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin nisan ayı faiz beklentisi ne yönde? (2025 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)

Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Her ay açıklanan faiz kararlarıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarına yön vermeye devam ederken, bu ay faiz indirimi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Merkez Bankası mart ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürmüştü. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz indirimi gelecek mi?