Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, bu ay toplantı yok mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantılarıyla değerlendirmede bulunarak faiz kararını açıklıyor. Son olarak 17 Nisan'da gerçekleşen PPK toplantısı ardından faiz kararı yüzde 46 olarak açıklanmıştı. Bir sonraki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? - 1

TCMB faiz kararı açıklaması için tarih araştırması sürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısı ardından faiz kararı açıklaması yapılıyor. 17 Nisan'daki faiz kararıyla MB haftalık repo faizini yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltti. Bir sonraki toplantı ise haziran ayında olacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih...

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 19 Haziran'da düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı da aynı gün saat 14:00'te ilan edilecek.

Toplantı Tarihleri:

24 Temmuz

11 Eylül

23 Ekim

11 Aralık

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, bu ay toplantı yok mu? - 3

MERKEZ BANKASI NİSAN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Nisan'da yapılan toplantı ardından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltmişti.

PPK toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

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