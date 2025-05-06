Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, bu ay toplantı yok mu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantılarıyla değerlendirmede bulunarak faiz kararını açıklıyor. Son olarak 17 Nisan'da gerçekleşen PPK toplantısı ardından faiz kararı yüzde 46 olarak açıklanmıştı. Bir sonraki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
TCMB faiz kararı açıklaması için tarih araştırması sürüyor. Para Politikası Kurulu toplantısı ardından faiz kararı açıklaması yapılıyor. 17 Nisan'daki faiz kararıyla MB haftalık repo faizini yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltti. Bir sonraki toplantı ise haziran ayında olacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı için beklenen tarih...