Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, bu ay toplantı yok mu?

MERKEZ BANKASI NİSAN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Nisan'da yapılan toplantı ardından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltmişti.



PPK toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.