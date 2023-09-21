Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı: Eylül ayı faiz kararı (politika faizi) ne kadar, yüzde kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) eylül ayı toplantısı ardından faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğindeki kurul, yılın 9'uncu faiz kararını belirledi. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını açıkladı. Her ay alınan faiz kararı için eylül ayı verileri, ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?