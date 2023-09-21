Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı: Eylül ayı faiz kararı (politika faizi) ne kadar, yüzde kaç oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) eylül ayı toplantısı ardından faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğindeki kurul, yılın 9'uncu faiz kararını belirledi. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı: Eylül ayı faiz kararı (politika faizi) ne kadar, yüzde kaç oldu? - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik yeni kararını açıkladı. Her ay alınan faiz kararı için eylül ayı verileri, ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. Peki, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı: Eylül ayı faiz kararı (politika faizi) ne kadar, yüzde kaç oldu? - 2

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu faiz kararı belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Böylelik faiz kararı beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiş oldu.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı: Eylül ayı faiz kararı (politika faizi) ne kadar, yüzde kaç oldu? - 3

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Ekonomistler bu ay da TCMB'den fazi artışı bekliyordu. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.

Reuters anketine katılan 16 ekonomist de TCMB'den 5 puanlık artış bekliyordu. Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer aldı.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı: Eylül ayı faiz kararı (politika faizi) ne kadar, yüzde kaç oldu? - 4

AĞUSTOS AYI TCMB FAİZ KARARI

Merkez Bankası ağustos ayı politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirilmişti.

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