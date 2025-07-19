Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Temmuz 2025 PPK toplantısı tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) merakla beklenen temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, temmuz ayı TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı hangi gün yapılacak?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Temmuz 2025 PPK toplantısı tarihi belli oldu - 1

Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası’nın, temmuz ayı kararında nasıl bir adım atacağı büyük merak konusu. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan TCMB’nin açıklayacağı yeni metin, sadece faiz oranını değil, ileriye dönük para politikası mesajlarını da içerecek. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Temmuz 2025 PPK toplantısı tarihi belli oldu - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu.

Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Temmuz 2025 PPK toplantısı tarihi belli oldu - 3

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz'da yapılacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Temmuz 2025 PPK toplantısı tarihi belli oldu - 4

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutmuştu.

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