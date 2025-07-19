Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Temmuz 2025 PPK toplantısı tarihi belli oldu

Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası’nın, temmuz ayı kararında nasıl bir adım atacağı büyük merak konusu. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan TCMB’nin açıklayacağı yeni metin, sadece faiz oranını değil, ileriye dönük para politikası mesajlarını da içerecek. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman?