Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi: Temmuz Merkez Bankası faizi ne zaman açıklanır?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık olarak faiz kararını paylaşıyor. Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü gerçekleşti ve faiz kararı yüzde 46 seviyelerinde sabit kalmıştı. Piyasalar Temmuz ayı faiz kararı toplantısına odaklandı. Öte yandan uzmanların faiz beklentisi açıklamaları da takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanır?

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi: Temmuz Merkez Bankası faizi ne zaman açıklanır? - 1

Faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantıları arasından duyuruluyor. Piyasaları yakından ilgilendiren faiz kararına enflasyon rakamları etki ediyor. Fatih Karahan başkanlığında düzenlenecek PPK toplantısı ardından Temmuz ayı faiz kararı belli olacak. İşte, detaylar...

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Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi: Temmuz Merkez Bankası faizi ne zaman açıklanır? - 2

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI İÇİN BEKLENEN TARİH

Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısı 24 Temmuz'da gerçekleşecek ve faiz kararı aynı gün saat 14:00'da duyurulacak.

Bir sonraki toplantı ise 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Uzmanlar, enflasyon rakamlarındaki düşüşün ardından faiz kararında da bir indirim olması beklentisinde.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi: Temmuz Merkez Bankası faizi ne zaman açıklanır? - 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu.

Nisan ayındaki PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

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