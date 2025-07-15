Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi: Temmuz Merkez Bankası faizi ne zaman açıklanır?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık olarak faiz kararını paylaşıyor. Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü gerçekleşti ve faiz kararı yüzde 46 seviyelerinde sabit kalmıştı. Piyasalar Temmuz ayı faiz kararı toplantısına odaklandı. Öte yandan uzmanların faiz beklentisi açıklamaları da takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanır?
Faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantıları arasından duyuruluyor. Piyasaları yakından ilgilendiren faiz kararına enflasyon rakamları etki ediyor. Fatih Karahan başkanlığında düzenlenecek PPK toplantısı ardından Temmuz ayı faiz kararı belli olacak. İşte, detaylar...