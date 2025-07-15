Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi: Temmuz Merkez Bankası faizi ne zaman açıklanır?

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI İÇİN BEKLENEN TARİH

Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısı 24 Temmuz'da gerçekleşecek ve faiz kararı aynı gün saat 14:00'da duyurulacak.



Bir sonraki toplantı ise 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



Uzmanlar, enflasyon rakamlarındaki düşüşün ardından faiz kararında da bir indirim olması beklentisinde.