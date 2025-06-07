Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı tarihi: Faiz kararı toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takvimine göre mayıs ayında PPK toplantısı düzenlenmedi. Nisan faiz kararı ardından gözler Haziran ayı toplantısında. Son karara göre banka, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltti. Piyasalar ''Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' merak ediyor.
Merkez Bankası faiz beklentisi, toplantı tarihine odaklanan piyasaların gündeminde. Haziran ayı faiz kararı için toplantı 19 Haziran günü düzenlenecek. Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı ise aynı gün duyurulacak. İşte, faiz kararı için beklenen saat...