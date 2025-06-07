Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı tarihi: Faiz kararı toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takvimine göre mayıs ayında PPK toplantısı düzenlenmedi. Nisan faiz kararı ardından gözler Haziran ayı toplantısında. Son karara göre banka, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltti. Piyasalar ''Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' merak ediyor.

Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı tarihi: Faiz kararı toplantısı ne zaman? - 1

Merkez Bankası faiz beklentisi, toplantı tarihine odaklanan piyasaların gündeminde. Haziran ayı faiz kararı için toplantı 19 Haziran günü düzenlenecek. Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı ise aynı gün duyurulacak. İşte, faiz kararı için beklenen saat...

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı tarihi: Faiz kararı toplantısı ne zaman? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TCMB Haziran ayı toplantısı 19 Haziran günü düzenlenecek. Mayıs ayına ilişkin faiz kararı ise aynı gün saat 10:00'da duyurulacak.

Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı tarihi: Faiz kararı toplantısı ne zaman? - 3

NİSAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti. Haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı tarihi: Faiz kararı toplantısı ne zaman? - 4

Toplantı Takvimi:

23 Ocak 2025
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
22 Ocak 2026
12 Mart 2026

DAHA FAZLA GÖSTER