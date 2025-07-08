Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu sene içerisinde 9 toplantı gerçekleştiriyor. Toplantılar ardından faiz kararını paylaşıyor. Geçtiğimiz 19 Haziran'da faiz kararını duyuran Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Piyasaların gözü Temmuz ayındaki toplantıda. Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay içinde gerçekleşecek. Son olarak kurul, 19 Haziran'da bir araya gelmişti. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın beklenti anketinde de politika faizinin yüzde 46 oranında sabit bırakılacağı öngörülmüştü. Peki, Temmuz Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte, TCMB toplantı tarihleri...

EKONOMİ HABERLERİ

Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI TOPLANTISI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise o gün içinde saat 14:00'te duyurulacak.

Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 3

HAZİRAN FAİZ KARARI 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini Haziran'da yüzde 46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de yüzde 49'da sabit tutmuştu.

Beklenti anketinde ise faizin %46 seviyesinde sabit bırakılacağı öngörülüyordu.

Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 4

TCMB TOPLANTI TARİHLERİ

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