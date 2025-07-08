Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay içinde gerçekleşecek. Son olarak kurul, 19 Haziran'da bir araya gelmişti. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın beklenti anketinde de politika faizinin yüzde 46 oranında sabit bırakılacağı öngörülmüştü. Peki, Temmuz Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte, TCMB toplantı tarihleri...