Merkez Bankası toplantı tarihleri 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu sene içerisinde 9 toplantı gerçekleştiriyor. Toplantılar ardından faiz kararını paylaşıyor. Geçtiğimiz 19 Haziran'da faiz kararını duyuran Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Piyasaların gözü Temmuz ayındaki toplantıda. Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay içinde gerçekleşecek. Son olarak kurul, 19 Haziran'da bir araya gelmişti. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın beklenti anketinde de politika faizinin yüzde 46 oranında sabit bırakılacağı öngörülmüştü. Peki, Temmuz Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte, TCMB toplantı tarihleri...