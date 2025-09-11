Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oluyor! Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

24 Temmuz'da açıklanan faiz kararına göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermişti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.



19 Haziran tarihli toplantı ardından politika faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştu.