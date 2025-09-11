Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oluyor! Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin faiz kararını 11 Eylül'de duyuruyor. Banka, enflasyon hedefine yaklaştığı durumlarda faiz oranını düşürüyor veya sabit tutuyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmişti. Ağustos ayında ise PPK toplantısı gerçekleşmedi. Gözler bugün açıklanacak MB faiz kararında...
Merkez Bankası faiz kararı takvimine göre ağustos ayı faizi bugün açıklanıyor. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 arttı. Yıllık enflasyon 32,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon hedefine göre faiz politikasına karar veren merkez bankaları, faiz oranlarını duyuruyor. Piyasaların beklentisi ise faiz indirim yönünde. Peki, Merkez Bankası faizi saat kaçta açıklanacak?