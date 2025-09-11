Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oluyor! Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin faiz kararını 11 Eylül'de duyuruyor. Banka, enflasyon hedefine yaklaştığı durumlarda faiz oranını düşürüyor veya sabit tutuyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmişti. Ağustos ayında ise PPK toplantısı gerçekleşmedi. Gözler bugün açıklanacak MB faiz kararında...

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oluyor! Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Merkez Bankası faiz kararı takvimine göre ağustos ayı faizi bugün açıklanıyor. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 arttı. Yıllık enflasyon 32,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon hedefine göre faiz politikasına karar veren merkez bankaları, faiz oranlarını duyuruyor. Piyasaların beklentisi ise faiz indirim yönünde. Peki, Merkez Bankası faizi saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oluyor! Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB, ağustos ayına dair faiz rakamlarını 11 Eylül PErşembe günü saat 14:00'te duyuruyor. Yılın geri kalanında ise; 23 Ekim, 11 Aralık günlerinde faiz kararı açıklaması yapılacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oluyor! Ağustos TCMB faizi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

24 Temmuz'da açıklanan faiz kararına göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermişti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

19 Haziran tarihli toplantı ardından politika faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştu.

