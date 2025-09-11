Eylül Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! TCMB faiz kararı toplantı takvimi

Merkez Bankası faiz kararı takvimine göre eylül ayı faizi 11'inde açıklandı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 arttı. Yıllık enflasyon 32,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon hedefine göre faiz politikasına karar veren merkez bankaları, faiz oranlarını duyuruyor. Piyasaların beklentisi ise faiz indirim yönündeydi. Peki, Merkez Bankası faizi ne oldu?