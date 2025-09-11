Eylül Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! TCMB faiz kararı toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin faiz kararını 11 Eylül'de duyurdu. Banka, enflasyon hedefine yaklaştığı durumlarda faiz oranını düşürüyor veya sabit tutuyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmişti. Ağustos ayında ise PPK toplantısı gerçekleşmedi. Eylül ayı için beklenen karar geldi...
Merkez Bankası faiz kararı takvimine göre eylül ayı faizi 11'inde açıklandı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 arttı. Yıllık enflasyon 32,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon hedefine göre faiz politikasına karar veren merkez bankaları, faiz oranlarını duyuruyor. Piyasaların beklentisi ise faiz indirim yönündeydi. Peki, Merkez Bankası faizi ne oldu?