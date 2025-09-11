Eylül Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! TCMB faiz kararı toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin faiz kararını 11 Eylül'de duyurdu. Banka, enflasyon hedefine yaklaştığı durumlarda faiz oranını düşürüyor veya sabit tutuyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmişti. Ağustos ayında ise PPK toplantısı gerçekleşmedi. Eylül ayı için beklenen karar geldi...

Merkez Bankası faiz kararı takvimine göre eylül ayı faizi 11'inde açıklandı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 arttı. Yıllık enflasyon 32,95 olarak gerçekleşti. Enflasyon hedefine göre faiz politikasına karar veren merkez bankaları, faiz oranlarını duyuruyor. Piyasaların beklentisi ise faiz indirim yönündeydi. Peki, Merkez Bankası faizi ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14:00'da duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

Yılın geri kalanında ise; 23 Ekim, 11 Aralık günlerinde faiz kararı açıklaması yapılacak.

24 Temmuz'da açıklanan faiz kararına göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar vermişti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

19 Haziran tarihli toplantı ardından politika faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştu.

