Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek

Mersinli kadın çiftçiler ilk kez tatlı patates yetiştirdi. Bölgede ilk defa yetişirilen patatesler ay sonu hasat edilecek.

İHA 02.10.2021 - 12:59

Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - 1

Mersinli kadın çiftçiler, tatlı patates hasadına hazırlanıyor.

Mersin’de, Tarım ve Orman Bakanlığının “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, kadın çiftçiler tarafından ilk kez yetiştirilen tatlı patateslerin, ekim ayı sonunda hasat edilmesi bekleniyor.

Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - 2

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi ile desteklenen “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, Mezitli ve Aydıncık ilçelerinde tatlı patates ekimi yapıldı.

Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - 3
Bölge için tarımsal bir yenilik olan ve iki ilçede kurulan demonstrasyon alanlarında yetiştirilen tatlı patatesler bölgeye uyum sağladı ve büyümeye başladı.
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - 4
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tatlı patatesin Mersinli kadın çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olmasını ve üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.
Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek - 5

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