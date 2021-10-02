Mersinli kadın çiftçilerin ilk kez yetiştirdiği tatlı patatesler ay sonunda hasat edilecek

Mersin’de, Tarım ve Orman Bakanlığının “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, kadın çiftçiler tarafından ilk kez yetiştirilen tatlı patateslerin, ekim ayı sonunda hasat edilmesi bekleniyor.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi ile desteklenen “Tatlı Patatesin Şifası Kadının Gücü İle Birleşiyor Projesi” kapsamında, Mezitli ve Aydıncık ilçelerinde tatlı patates ekimi yapıldı.

Bölge için tarımsal bir yenilik olan ve iki ilçede kurulan demonstrasyon alanlarında yetiştirilen tatlı patatesler bölgeye uyum sağladı ve büyümeye başladı.