Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi)

Ekim ayı güncel mevduat faizi oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı sonrasında yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Her ay faiz kararı sonrasında bankalarda da mevduat faizi oranları güncellenmeye devam ediyor. Elinde nakit parası olan vatandaşlara hoş geldin faizi veren bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunuyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte güncel ekim ayı banka mevduat faizi oranları.