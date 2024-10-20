Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi)

Mevduat faizi hesaplama ekranı, en yüksek mevduat faiz oranı veren bankaları araştırılan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu faiz kararını yüzde 50 olarak sabit bırakmasının ardından, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte güncel ekim ayı banka mevduat faizi oranları.

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 1

Ekim ayı güncel mevduat faizi oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı sonrasında yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Her ay faiz kararı sonrasında bankalarda da mevduat faizi oranları güncellenmeye devam ediyor. Elinde nakit parası olan vatandaşlara hoş geldin faizi veren bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunuyor. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte güncel ekim ayı banka mevduat faizi oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 2

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

Ekim 2024 itibarıyla ana para 2 milyon liraya aylık 32 gün vade süresiyle en yüksek mevduat faizi veren bankalar şu şekilde;

Not: Bazı özel bankalar yüzde 50 üzeri faiz oranlarını sadece yeni müşterilere özel vermektedir.

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 3

ANADOLUBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 4

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 5

GETİR FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2.084.109,29 TL

Net Kazanç: 84.109,29 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 6

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2.084.109,29 TL

Net Kazanç: 84.109,29 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 7

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2.084.109,29 TL

Net Kazanç: 84.109,29 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 8

TEB

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2.084.109,29 TL

Net Kazanç: 84.109,29 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 9

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 2.082.491,8 TL

Net Kazanç: 82.491,8 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 10

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

Net Kazanç: 80.874,32 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 11

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

Net Kazanç: 79.256,83 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 12

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 13

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 14

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 15

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Mevduat faizi hesaplama ekranı: En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? (Banka faiz oranları güncellendi) - 16

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 2.072.786,89 TL

Net Kazanç: 72.786,89 TL

DAHA FAZLA GÖSTER