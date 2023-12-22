Mevduat faizi oranları güncellendi: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Faiz oranları yüzde kaç? (2023 aralık ayı güncel mevduat faizi oranları)

2023 aralık ayı banka mevduat faiz oranları, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 42,5'a yükseltmesiyle birlikte, bankalarda da mevduat faiz oranları değişiklik gösterdi. Hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiği gündemde yer alan konular arasında.



Aralık 2023 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye 3 aylık en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;