Mevsimlik tarım işçilerinin 'borç hasadı'

Kerim Gezer ise herkes gibi kendilerinin de ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Ordu'da, çocuklarımızı daha iyi şartlarda okutabilmek için bulunuyoruz. Burada tüm yetkililer ellerinden geldiğince bize yardımcı oluyor. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.