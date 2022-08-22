Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı'

Yurdun doğusundan fındık hasadında çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin zorlu 'borç hasadı' devam ediyor. Yaklaşık 8 ay evlerinden uzak kalan işçilerin şimdiki durağıysa Ordu. Hasada gidebilenler günlük 250-300 lira alırken çadırda kalanlarsa gün temizlik ve yemek hazırlığı yapıyor...

Haberler - Anadolu Ajansı 22.08.2022 - 09:32

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 1

Yaklaşık 15 bin mevsimlik işçinin Ordu'daki zorlu fındık mesaisi devam ediyor.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 2

Ağustos başından itibaren fındık hasadı için kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliğince Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurdu.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 3

Çadırlarda kalan işçiler sabah erken saatlerde bahçelere giderek günlüğü 250-300 liradan fındık hasadı yapıyor. Çadırda kalan aile üyeleri ise gün boyunca temizlik ve yemek hazırlığı gibi işlerle uğraşıyor.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 4

Geçimlerini sağlamak için yılın 6 ayını evlerinden uzakta geçiren aileler, ekim sonunda evlerine dönüyor.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 5

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ise ebeveynleri çalışırken eğitici faaliyetlere katılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları hazırlandı.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 6

"Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi" kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından çocuklara eğitim veriliyor.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 7

İşçiler ve aileleri, İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği ekipler tarafından da düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 8

''FINDIK, EKMEK PARASI DEMEK''

Tarım işçisi Mehmet Ersoy, Ordu'ya iki yıldır fındık toplamaya geldiğini söyledi.

Ersoy, 10 kişilik aile olduklarını belirterek, "Fındık bizim için ekmek parası demek. İş için buraya geldik. 15 gündür buradayız. 10 gündür de fındık topluyoruz. Böylece paramızı kazanıyoruz" dedi.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 9

Çeşitli sağlık sorunları bulunan eşi ile fındık toplayan Kadriye Göçer ise eşinin 5 defa ameliyat olduğunu ifade etti.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 10

İŞÇİLERİN BORÇ HASADI

Kendisinin de diz kapağından ameliyat edildiğini anlatan Göçer, "Borcumuz var. Borcumuzu ödemek için hasada geldik. Çalışırsak ekmek yeriz, çalışmazsak yiyemeyiz. Daha önce hiç fındığa gelmemiştim. Bu yıl ilk kez geldim" diye konuştu.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 11

8 AY SONRA EVLERİNE DÖNÜYORLAR

Sinan Avcı da 3 yıldır Karadeniz'e fındık toplamaya geldiğini aktararak, "Bu yıl işler geç başladı. Bir haftadır fındık topluyoruz. Yaklaşık bir ay burada kalmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 12

Ekmek mücadelesi için nisanda memleketten çıktıklarını dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Erzincan'da şeker pancarı çapasını yapıyoruz. Oradan Kahramanmaraş Elbistan'a geçiyoruz. Nohut ve cılban topluyoruz. Oradan Malatya'ya kayısıya gidiyoruz. Malatya'dan Ordu'ya geldik. Burada fındık topladıktan sonra Erzincan'a şeker pancarı sökmeye gideceğiz. Nisanda çıkıp, kasıma doğru evimize gidiyoruz. Fındık bizim için geçim demek. Buraya çocuklarım ve ailemle 7 nüfus geldik. İnşallah beklediğimiz gibi bir sezon geçer."

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 13

Gittikleri yerlerde çadırlarını kurup bir düzen oluşturduklarına işaret eden Doğan Aslan da Ordu'ya ilk kez fındık toplamaya geldiğini söyledi.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 14

Aslan, kente geleli birkaç gün olduğunu belirterek, "Henüz hiç işe gitmedim. 8 kişilik bir aile olarak geldik. Hasat yapabilmek için bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 15

Kerim Gezer ise herkes gibi kendilerinin de ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Ordu'da, çocuklarımızı daha iyi şartlarda okutabilmek için bulunuyoruz. Burada tüm yetkililer ellerinden geldiğince bize yardımcı oluyor. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 16

Yaklaşık 10 yıldır bölgeye fındık hasadı için geldiklerini ifade eden Gezer, bundan sonraki yıllarda da geleceklerini sözlerine ekledi.

Mevsimlik tarım işlerinin 'borç hasadı' - 17

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