Migros'tan 2025 Ramazan ayına özel iftar paketleri: Migros Ramazan paketleri ne kadar, hangi ürünler var?

MİGROS'TAN "BİR SOFRA DA SEN KUR" KAMPANYASI

Migros üzerinden Ramazan boyunca mağazalardan ramazan paketleri alınabilecek veya "Bir Sofra da Sen Kur" kampanyası kapsamında bağışta bulunabilecek.



Bağışlar, Türk Kızılay ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek.



Bir Sofra da Sen Kur kampanyası, Din İşleri Yüksek Kurulunun 2025 için belirlediği fitre bedeline denk gelen 180 liraya hazırlanıyor. İftar menüsünde çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı bulunuyor.