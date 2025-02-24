Migros'tan 2025 Ramazan ayına özel iftar paketleri: Migros Ramazan paketleri ne kadar, hangi ürünler var?
Migros'un Ramazan ayına özel hazırladığı indirimli iftar paketleri, fırsat ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İftar ve sahur sofralarında ihtiyaç duyulan ürünleri bir araya getiren ve ramazan paketlerini müşterileriyle buluşturan Migros'un Ramazan paketlerinin ne kadar olduğu ve içinde hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Migros Ramazan paketleri ne kadar, hangi ürünler var?
2025 Ramazan ayına özel Migros'ta yeni indirimler ve kampanyalar yer almaya devam ediyor. Migros, Ramazan ayına özel 4 kişilik bir aile için uygun fiyatlara "Bereket Paketi" ve "Lezzet Paketi" kapsamında indirimli iftar paketleri veriyor. Peki, Migros Ramazan paketleri ne kadar, hangi ürünler var?