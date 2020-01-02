Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama (İşte kazanan numaralar ve amorti çıkan biletler sıralı tam listesi)

Milli Piyango çekilişi saat 15.00'da başladı.
Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Yılbaşı özel çekilişinin ardından ikramiye kazanan numaralar belli oldu.
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.