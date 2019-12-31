Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (2020 Milli Piyango Büyük İkramiye Sonuçları Belli Oluyor)

Milli Piyango 2020 büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu. Adım adım yaklaşılan 80 milyon liralık dev ikramiye için süreç 15.00'te başladı. Amorti çekilişleri ile devam edecek süreç 20.30'da amorti çekilişini izleyecek. Ara vermeden de yılbaşı büyük ikramiye çekilişine kadar devam edecek. 31 Aralık milli piyango yılbaşı çekilişinin yaklaşık olarak 10 dakika içinde bitmedi bekleniyor. Süreci ve Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi 'ntv.com.tr Milli Piyango Sonuçları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Peki 2020 Milli piyango sonuçları saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? 2019 Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte milli piyango çekilişi sonrası milli piyango sonuçları, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar...

2020 Milli piyango büyük ikramiye sonuçları saat kaçta açıklanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Milli piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Merakla beklenen milli piyango 80 milyon TL 'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi bugün 15.00'de başladı.

Halka açık gerçekleştirilecek büyük yılbaşı ikramiyesi ise 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Milli Piyango Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak?

Tam bilet alanları 70 TL,

Yarım bilet alanlar 35 TL,

Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar. 

Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.

Milli Piyango Sonuçları NTV.com.tr'de!

2020 Milli piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına NTV.com.tr'den hızlıca sorgulayabilir ve kolayca öğrenebilirsiniz. 

Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı

2020 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi İkramiye Tutarları

80 Milyon TL

8 milyon TL

1 milyon TL

100 bin TL

10 bin TL

5 bin TL

1000 TL

400 TL

300 TL200 TL

    160 TL 80 (Amorti) TL

    80 bin (Teselli) TL

    Milli piyango 2020 özel yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? 

    2020 Yılbaşı Özel Çekilişi , 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

    Çeyrek bilet : 20 TL,

    Yarım Bilet : 40 TL,

    Tam bilet : 80 TL olarak belirlendi. 

    DİĞER GALERİLER

    ÖNERİLENLER

    DAHA FAZLA GÖSTER