Milli Piyango bilet sorgulama ekranı (2020 Milli Piyango Büyük İkramiye Sonuçları Belli Oluyor)

2020 Milli piyango büyük ikramiye sonuçları saat kaçta açıklanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Milli piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Merakla beklenen milli piyango 80 milyon TL 'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi bugün 15.00'de başladı.

Halka açık gerçekleştirilecek büyük yılbaşı ikramiyesi ise 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

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