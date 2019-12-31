Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? (2020 Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Yılbaşı Bilet Sorgulama ntv.com.tr'de!)

2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak?

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu.

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.