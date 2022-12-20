Milli Piyango çekiliş sonuçları 2023: Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır, büyük ikramiye ve bilet fiyatı ne kadar?

Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olma umuduyla katıldığı Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletlerinin de satışa çıkmasıyla birlikte, biletlerin nereden ve nasıl alınacağı merak ediliyor.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler bayii ve satıcılardan alınacak.
Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den sahte bilet uyarısı geldi.
Palandöken açıklamasında şunları söyledi;
"Böyle bir sevincin hüsrana uğramaması için evvela alınan bayiye dikkat edilmesi lazım. Ondan sonra biletlerin üzerindeki hologramlara. Dolayısıyla bunlara dikkat edip sahte bilet alıp moralinizin bozulmasına gerek kalmaması iyi bir önlem. Hayallerimiz boşa gitmesin."
Palandöken, vatandaşların bilet aldıkları bayii ve satıcıların belgelerini kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiğini de söyledi.
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.
İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak.
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.