Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste sorgulama 2023: Büyük ikramiye hangi rakamlara ve ile çıkt? (Milli Piyango bilet sorgulama ekranı)

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

200 milyon TL'lik büyük ikramiye "6-5-3-0-3-0-3" rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise "0 ve 6" oldu. Öte yandan büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, İstanbul- Şişli, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı.